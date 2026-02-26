Алферова высказалась о любви на фоне свадьбы Беровева: "20 лет - опыта нет"

Актриса рассуждает о чувствах и делится с поклонниками своими размышлениями

Ксения Алферова публикует философские посты, делаясь с аудиторией своими размышлениями на тему любви. На этот раз актриса решила привести подписчикам цитату из фильма.

Актриса взяла на заметку мысли героев из фильма "Жить своей жизнью. 12 эпизодов" Жана Люка-Годара. Ксения рассуждает об истинности любви.

"Вы знаете человека, который уверен, что любит? Когда вам 20 лет – опыта нет , есть лишь фрагменты, за них вы цепляетесь, за эти мелочи. Вы говорите "я люблю", но это лишь иллюзия, чтобы достичь соединения – нужна зрелость, нужно стремление. Такова правда. Так что любовь – хорошее решение, если она истинна", – пишет Алферова.

Только недавно Ксения намекнула на новость о расставании с Бероевым, с которым до этого отказалась фотографироваться и сидеть рядом на публичном мероприятии. Актер позднее сообщил, комментируя бурные слухи, что они уже несколько лет в разводе.

Экс-супруга Егора сообщила позднее, что порядком устала от информационного шума и решила уехать в горы, чтобы отдохнуть от посыпавшихся на нее вопросов. Тогда же Ксения попросила аудиторию не называть ее "святой" и "ангелом" – она может быть "очень противной".

В феврале Бероев, кстати, женился на 21-летней актрисе Анне Панкратовой. Она уже исполнила главную роль в его киноленте "Кукла".