Признание Собчак об "одиночестве ума" оценила психолог

Ксения Собчак. Кадр: YouTube
Знаменитость столкнулась с необычной проблемой

Звезда социальных сетей Ксения Собчак задумалась о так называемом интеллектуальном одиночестве. Поводом стали слова режиссера Валерии Гай Германики, которая рассуждала о том, что развитие личности нередко сопровождается ощущением изоляции: человек перерастает привычное окружение, ищет новые смыслы и на время остается один, пока не встретит тех, кто мыслит с ним на одной волне. "Блондинка в шоколаде" тоже столкнулась с этой проблемой.

Известный российский психолог Анастасия Кардиакос отметила, что подобные рассуждения могут показаться проявлением нарциссизма, однако на самом деле вопрос глубже. По ее словам, речь идет о потребности быть рядом с людьми из одной смысловой среды – теми, кто понимает без лишних объяснений.

Эксперт подчеркнула, что публичные персоны часто ограничены рамками статуса и ожиданий общества, поэтому формируют круг общения из тех, кто близок им по возможностям и положению. При этом часто бывает, что знаменитости сталкиваются с проблемой дефицита общения с равными им людьми.

