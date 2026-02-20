Замечание получилось весьма остроумным

Между Москвой и Хельсинки вспыхнула примечательная словесная перепалка. Глава РФПИ и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев резко отреагировал на ироничное заявление главы финского государства Александра Стубба о якобы "российской деловой сделке".

Ранее предводитель финнов в издевательском тоне заявил, что Москва будто бы обещает американским партнерам проекты на 12 триллионов долларов, при том что все ВВП страны оценивается в 2,5 триллиона. Дмитриев в ответ позволил себе язвительное замечание, заявив, что европейскому лидеру не хватает масштаба мышления, чтобы оперировать такими цифрами.

"Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр", – иронично отметил помощник главнокомандующего РФ.

Ранее он также подчеркивал, что информация о якобы предложении вашингтонской администрации проектов на 12 триллионов долларов в обмен на отмену рестрикций является недостоверной. Он подчеркнул, что это лживый информационный вброс, при этом сам вопрос отмены ограничительных мер отвечает интересам прежде всего американской стороны. Он также отметил, что потенциальный объем совместных проектов может достигать 14 триллионов долларов.

К слову, ранее в Киеве выступили со срочным заявлением по поводу урегулирования конфликта.