Кнутов заявил, что Финляндия мечтает забрать у России Карелию

В России объяснили истерику Финляндии из-за карельской военной базы
Фото: commons.wikimedia.org
Мечты о "великой Финляндии" никуда не делись, считает эксперт

Руководство РФ создало Ленинградской военный округ в ответ на евроатлантические устремления Финляндии и Швеции, которые решили вступить в НАТО. С учетом нарастающих угроз Москва вынужденно реагирует и принимает дополнительные меры, отметил военный эксперт Юрий Кнутов, прокомментировав опасения Финляндии вокруг неподтвержденной информации о воссоздании гарнизона в Петрозаводске.

Эти меры, отметил спикер в беседе со "Взглядом", соответствуют планам развертывания ЛВО.

"Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели", – подчеркнул Кнутов.

Эксперт напомнил, что обе страны решили резко нарастить оборонные расходы со вступлением в НАТО. Так, Финляндия строит аэродромы и базы вблизи РФ, а Швеция говорит о возможном размещении ядерного оружия на своей территории. Поэтому Москва вынуждена реагировать.

Спикер обратил внимание на планы Штатов по увеличению своего контингента в Гренландии. На американских базах, вероятно, будут размещены самолеты с противокорабельными ракетами. Основная задача для США там – контроль за Северным морским путем. 

Финляндия, скорее всего, объявит действия РФ "очередной угрозой" и отбросит причинно-следственные связи. Нужно также помнить о том, что и эту страну не избежал реваншизм.

"На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о "Великой Финляндии" и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны", – заключил Кнутов.

Ранее финские СМИ заявили, что РФ модернизирует гарнизон в Карелии. А финские военные эксперты утверждают, что речь якобы идет о формировании военного корпуса cухопутных сил с увеличением численности примерно на 15 тыс. человек.

