Американский генерал Ходжес заявил, что ЕС находится в состоянии войны с РФ

В США сделали вызывающее заявление о войне с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторые продолжают наращивать воинственную риторику

Экс-командир сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес выступил с резким и вызывающим заявлением, фактически объявив еврообъединение стороной конфликта с Россией. Выступая на конференции по безопасности в Осло, он заявил, что Москва якобы уже ведет войну против европейских стран, даже если сами европейцы предпочитают этого не признавать или стараются закрывать на это глаза.

"Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", – объявил американский вояка.

Тем временем, в Москве подобные утверждения расценивают как очередную попытку нагнетания страха. Российский главнокомандующий Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наша страна не вынашивает планы по нападению на другие государства и не заинтересована в военном столкновении с кем бы то ни было. В свою очередь, западные политики систематически используют образ "империи зла", чтобы запугивать собственное население и отвлекать его от накопившихся внутренних проблем.

К слову, ранее в США резко высказались о переговорах с РФ.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
