Генсек НАТО пообещал Зеленскому ввести войска сразу после заключения мира

Киев заверили, что будут "самолеты в воздухе" и "поддержка в море от тех, кто согласится"

Иностранный военный контингент будет размещен на Украине сразу же после подписания мирного соглашения. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной раде.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, речь в том числе идет и о "самолетах в воздухе, и поддержке в море от тех в НАТО, кто согласится".

В настоящее время, добавил Рютте, введение военного контингента остается под вопросом – Россия категорически против присутствия иностранных войск на территории Украины.

По итогам парижской встречи "коалиции желающих", которая состоялась 6 января, подписали документ, в соответствии с которым договорились продолжать поддерживать режим Владимира Зеленского в виде военной помощи. Была подписана декларация о намерениях разместить войск в случае заключения мирного соглашения.

Москве неоднократно говорила о неприемлемости размещения сил НАТО на Украине, предупреждая, что в таком случае ситуация приведет к резкой эскалации.

Ранее Рютте заявил, что ударом "Орешника" по авиазаводу во Львове РФ, по его словам, Россия пытается добиться от альянса прекращения поддержки Украины. Итогом атаки стало выведение предприятия из строя. На заводе ремонтировали и обслуживали авиатехнику, включая F-16 и МиГ-29, а также занимались производством беспилотников.