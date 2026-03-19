Дочь Баталов получила в наследство полмиллиарда рублей после смерти родителей

Родственники намерены поставить в квартире камеры, чтобы следить за имуществом

Старшая сестра Марии Баталовой Надежда считает, что ее сестра, несмотря на тяжелую форму ДЦП, вполне дееспособна и сможет распоряжаться полученным наследством. Своим мысли она выразила в эфире программы "Пусть говорят".

После смерти Гитаны Леонтенко, вдовы легендарного Алексея Баталова, их дочь Мария осталась одна. Но, как уверяют близкие, 500-миллионное наследство – не повод для паники, а скорее ответственность.

"Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду присматривать. Я не чувствую какой-либо опасности от тех людей, которые ее окружают", – заявила Надежда.

Правда, сумма внушительная: квартиры, офисы, счета. И это, конечно, привлекает внимание. В семье уже пострадали от мошенников – историю с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной помнят все. Поэтому теперь – полный контроль.

"В квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания. Чем больше имущество, тем сложнее следить", – добавила сестра.

Адвокат Татьяна Кириенко подтвердила: три объекта недвижимости семье уже удалось отсудить у Цивина и Дрожжиной. Последняя, как уточняется, должна Баталовым еще около 25 миллионов, но, по словам юриста, "бегает от судебных приставов".

Напомним, еще в феврале адвокат уточняла, что Алексей Баталов при жизни оформил все на дочь, так что Мария – единственная наследница. И теперь ей предстоит не только принять миллионы, но и научиться их защищать.