Адвокат Кириенко рассказал, кому достанется имущество вдовы Баталова

Еще при жизни актер оформил все на одного человека

Имущество вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаны Леонтенко перейдет по наследству ее дочери Марии Баталовой, сообщила адвокат семьы Татьяна Кириенко.

По словам юриста, вдова великого актера не стала составлять завещание. Причина ясна: Мария является единственным наследником.

"Надежда Баталова не имеет отношения к Гитане Аркадьевне. Все принадлежит Марии Баталовой", – уточнила адвокат, добавив, что актер еще при жизни оформил все на дочь.

Мария Баталова уже является собственницей двухкомнатного жилья, дачи, офисного помещения и части квартиры. Ей же и достанутся все расчетные счета матери.

Напомним, вдова народного артиста скончалась 5 февраля, в возрасте 90 лет – спустя девять лет после смерти мужа. Прощание с Гитаной Леонтенко состоялось на следующий день на Преображенском кладбище – на котором также был похоронен великий актер.

