Баталова чуть не убили на съемках фильма "Москва слезам не верит"

Баталова чуть не убили на съемках фильма "Москва слезам не верит"
Алексей Баталов. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Легендарная роль могла стать роковой для звезды

Популярный советский артист Алексей Баталов давно покинул земной мир, однако работа в культовых кинолентах обеспечила его бессмертием. Удивительно, но мало кто знает, что съемки в жемчужине советского кинематографа – фильме "Москва слезам не верит" могли завершиться смертью знаменитости.

Вообще с персонажем Гогой изначально были серьезные проблемы. Режиссер киноленты Владимир Меньшов очень долго не мог подобрать подходящего артиста. Отчаявшийся культурный деятель уже готов был сам играть эту роль. К счастью, неожиданно он заметил Баталова в одном из фильмов и понял, что именно Алексей должен блистать в его киноленте.

Баталов согласился, хотя немного сомневался в своих силах. Алексей отлично справлялся со своей задачей до рокового дня съемок. Когда актеры отыгрывали одну из сцен с дракой, увлекшийся работой самбист сильно ударил Баталова в кадык. Мужчина чуть не убил популярного артиста – Алексей начал задыхаться, на площадку пришлось вызывать карету скорой помощи.

Меньшов очень сильно переживал из-за инцидента, так как такое скандальное событие могло привести к закрытию проекта. Артисты договорились никому не рассказывать о случившемся, чтобы спасти фильм. Алексей быстро восстановился и продолжил съемки в фильме, который сделал его настоящей звездой советского кинематографа.

К слову, ранее в нашумевшем деле с наследством Баталова произошел новый поворот.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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