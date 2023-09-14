"Мы недовольны": дело о наследстве Баталова получило новый поворот

"Мы недовольны": дело о наследстве Баталова получило новый поворот
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Заседание, которое должно было состояться накануне, перенесли из-за появления новых материалов

Знаменитый актер Алексей Баталов покинул этот мир в 2017 году. А спустя три года после кончины артиста разгорелся громкий скандал с его наследством. Фигурантами разборок стали бывшие друзья семьи кинорежиссера – актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин. 

Вдова Баталова обвинила пару в том, что они незаконным путем присвоили имущество, оставленное артистом в наследство. В результате на супругов завели уголовное дело о мошенничестве. В мае этого года суд признал вину Дрожжиной и Цивина. Первую приговорили к 4 годам условно, а второго – к 5 годам тюремного заключения. Столько же получил нотариус Дмитрий Бублий, который помогал паре с оформлением поддельных документов.

Накануне, как сообщает Пятый канал, было назначено очередное заседание. Однако дело о наследстве Баталова получило новый поворот. Заседание пришлось перенести на 26 октября. Уточняется, что новую дату назначили из-за того, что появились новые материалы по делу.

Как сообщил адвокат Цивина, они решили подать апелляционную жалобу из столицы в суд Санкт-Петербурга. Защитник уточнил, что ходатайство направили пару дней назад, в результате чего заседание перенесли. Представитель обвиняемого заявил, что они остались недовольны решением, которое принял суд, и рассчитывают, что его удастся изменить.

"Мы недовольны. Они проявили себя предвзято, это бросается в глаза", – заявил адвокат.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что аферисты Цивин и Дрожжина попытались объегорить вдову автора суперхита Пугачевой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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