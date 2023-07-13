Баталовы должны денег: неожиданный поворот в деле Цивина и Дрожжиной

Баталовы должны денег: неожиданный поворот в деле Цивина и Дрожжиной
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Москве прошло очередное заседание суда

Еще в мае текущего года юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублия были приговорены к пяти годам колонии, а актриса Наталья Дрожжина получила четыре года условно. Этим же решением суда с каждого из них затребовали по 600 тысяч рублей, которые должны были бы компенсировать моральный вред, который они нанесли дочери покойного Алексея Баталова, а также его вдове.

Причиной всех судебных тяжба стало то, утверждает следствие, что трое обвиняемых втерлись в доверие к членам семьи покойного. Бублий  подготовил договоры пожизненного содержания для родственниц Баталова, а оформленные на него и членов группы, участвующих в сговоре, доверенности якобы позволили им снять со счетов более 20 миллионов рублей.

Теперь же, сообщает пресса, Замоскворецкий суд столицы вынес решение, которое основывалось на исковых заявлениях Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Согласно ему, с семьи Баталова взыскали 900 тысяч рублей.

"Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Цивина и Дрожжиной", – сообщил адвокат истцов.

К слову, решение суда, пусть оно и защитило их интересы, семейная пара собирается обжаловать. В первоначальном иске указана ими была сумма в 4,2 миллиона рублей – именно столько, утверждают адвокаты Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, ими и было потрачено на обеспечение комфортной жизни для дочери и вдовы покойного Алексея Баталова.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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