Поставлена точка в деле Цивина и Дрожжиной

Супруги получили реальный срок

В Замоскворецком суде Москвы закончилось разбирательство по делу вдовы Баталова. Основных фигурантов дела Наталью Дрожжину и Михаила Цивина, а также нотариуса Дмитрия Бублию признали виновными.

Актриса получила четыре года условно, а ее супруг пять лет колонии общего режима. Третьему обвиняемому также назначили наказание в виде пяти лет общего режима с запретом на осуществление нотариальной деятельности на два года.

Цивин был арестован ранее, а Бублия взяли под стражу в зале суда. Со всех фигурантов дела суд взыскал по 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда дочери Баталова и ее матери.

Согласно версии следствия, супруги Дрожжина и Цивин втерлись в доверие к вдове Баталова и сняли практически все их сбережения. Также им перешли доли в квартирах потерпевших на основании поддельных договоров.