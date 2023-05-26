Поставлена точка в деле Цивина и Дрожжиной

Поставлена точка в деле Цивина и Дрожжиной
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги получили реальный срок

В Замоскворецком суде Москвы закончилось разбирательство по делу вдовы Баталова. Основных фигурантов дела Наталью Дрожжину и Михаила Цивина, а также нотариуса Дмитрия Бублию признали виновными.

Актриса получила четыре года условно, а ее супруг пять лет колонии общего режима. Третьему обвиняемому также назначили наказание в виде пяти лет общего режима с запретом на осуществление нотариальной деятельности на два года. 

Цивин был арестован ранее, а Бублия взяли под стражу в зале суда. Со всех фигурантов дела суд взыскал по 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда дочери Баталова и ее матери.

Согласно версии следствия, супруги Дрожжина и Цивин втерлись в доверие к вдове Баталова и сняли практически все их сбережения. Также им перешли доли в квартирах потерпевших на основании поддельных договоров.

Источник: РИА "Новости"
новости партнеров

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии

Брюссель обвинил Москву в "агрессии"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей