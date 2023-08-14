Аферисты Цивин и Дрожжина попытались объегорить вдову автора суперхита Пугачевой

Как мошенники втираются в доверие к богатым и знаменитым

Актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, из-за их аферы вдова и дочь актера Алексея Баталова лишились имущества на сумму более 100 миллионов рублей.

В мае этого года Дрожжину приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком. Ей муж получил пять лет колонии общего режима. Следствие доказало, что супруги втерлись в доверие ко вдове и больной дочери Баталова, заставили подписать документы на распоряжение имуществом. В итоге потерпевшие лишились квартир, мастерской и денег со счетов.

Как оказалось, аферисты пытались объегорить и актрису Елену Борзову, пять лет назад похоронившую мужа – знаменитого композитора Николая Зиновьева, автора хита Аллы Пугачевой "Паромщик". Подробности вдова сообщила "Утро.ру" на Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах".

"Цывин и Дрожжина пришли на Колины похороны, порывались нести его портрет перед гробом, – вспоминает Елена Борзова. – И Дрожжина мне стала говорить, что ее муж якобы был большим другом моего Коли. А я с Колей прожила 25 лет и никогда даже такого имени в доме не слышала. Никакого Цивина на протяжении четверти века однозначного в друзьях не было. Дунаевский – был, Цивина – не было".

"Я не знаю, откуда эти гробовщики все выкапывали и как появлялись вдруг, – поражается Борзова. – В день похорон мне было не до них, поэтому они оставили мне визитку – мол, помогут мне с авторскими правами. Связалась я с ними уже после 40 дней. Правда, оформлением наследства к этому времени уже помогала мне заниматься юридическая фирма Кати Гордон. И Цивин с Дрожжиной поняли, что со мной бесполезно связываться, что с меня ничего не поимеешь – мы не богатые, отжать какие-то квартиры тоже получится. И оставили меня в покое".