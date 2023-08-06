Тяжело: жену 87-летнего Паулса проводят в последний путь Пугачева и Вайкуле

Тяжело: жену 87-летнего Паулса проводят в последний путь Пугачева и Вайкуле
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Вечная память дорогой подруге!

В этом году, 31 августа, Раймонд Паулс и его жена Лана могли бы отметить 61-ю годовщину свадьбы. Но у судьбы оказались иные планы. Утром 2 августа супруга композитора упала в туалете своего дома и сломала ногу. Врачи настояли на операции, но от наркоза Лана отойти не смогла...

Сейчас семья занимается подготовкой документов к похоронам. По некоторым данным, траурная церемония может состояться уже 7 августа на Покровском кладбище Риги – месте захоронения многих известных жителей Латвии, представителей русской культурной среды, эмигрантов из советской и дореволюционной России. В частности, тут покоятся первая жена Алексея Толстого и родная тетя Даниила Хармса.

Друзья Паулса говорят, что на прощании ожидается присутствие Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Всего неделю назад они хохотали и курили за кулисами фестиваля "Рандеву", и теперь вот их сведет грустный повод – обе певицы дружили с женой Паулса. Тяжело...

Интересно, что Алла Пугачева достаточно редко приходит на чьи-либо похороны. В сентябре 2018 года она прощалась с певцом Иосифом Кобзоном в зале им. Чайковского. В октябре 2018-го была в Центральном Доме Литераторов на прощании с актером Романом Карцевым. В феврале 2020 года хоронила своего давнего друга – певца Александр Кальянова. В ноябре того же года с пятым мужем появилась на похоронах сатирика Михаила Жванецкого, которого считала своим творческим братом. В сентябре 2021 года артистка побывала на панихиде по художнику-сценографу Борису Краснову. В сентябре 2022-го Алла Борисовна Пугачева пришла к гробу политика Михаила Горбачева. В мае 2023-го прилетала из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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