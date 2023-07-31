Жена иноагента Пугачева огласила настоящую причину появления на антироссийском шабаше Вайкуле

Жена иноагента Пугачева огласила настоящую причину появления на антироссийском шабаше Вайкуле
Фото: Утро.ру
Зачем певице этот позор

В Юрмале завершился "яркий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala". Так описывал его сайт мероприятия. На деле же это было во многом провальное собрание иностранных агентов и врагов России, часть сборов от которого пошла на финансирование армии Украины.

Несколько дней на фестиваль заявлялась и Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом. Она ходит на концерт предателей Родины в родном ей Израиле, поэтому и Латвии не могла пропустить их русофобские выступления. На сцену сама, правда, не вышла, но послушала, как на языке недружественной державы – латышском – поет ее пятый муж.

Примадонна прямо назвала причину, по которой на 75-м году жизни ей не сидится дома. Народная артистка Советского Союза  призналась, что музыка – не главное, что привело ее на шабаш к Вайкуле. Это скорее гражданская позиция! "Сейчас отдельное событие, посвященное событиям сегодняшним. Я рада, что мы сюда добрались и все вместе", – пояснила артистка в интервью прибалтийской прессе. Вместе, напомним, были все те, кто плюет в Россию и бросает в нее камни. Никого другого Вайкуле принципиально не звала, заявив, что украинцы диктуют ей условия. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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