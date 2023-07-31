Фестиваль уходящих в забвение фриков: собравшая деньги для ВСУ Вайкуле подвела грустные итоги

Какой позорный финал!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА, МАРИИ ПЕТРОВНЫ ИНГЕБЕРС-МАКСАКОВОЙ, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БОРТНИКА



В Юрмале отшумело самое странное событие этого лета – одиозный авторский фестиваль Лаймы Вайкуле "LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA". Он не проходил три года – вначале мешала пандемия, потом певица отложила праздник из-за проводимой Россией спецоперации.

В 2022-м певица пообещала собрать через год "артистов из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии, Грузии, Италии, Израиля, Великобритании, и других стран, а также тех друзей из России, которые поддерживают музыку и мир как в Украине, так и на всей планете".

И не обманула. В этом году она собрала в Юрмале исключительно тех, кого в России считают иноагентами, предателями, изменниками Родины. Список "звезд" говорит сам за себя:

– Мария Максакова* (сбежала из Москвы в Киев, признана Минюстом иностранным агентом, поскольку призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации);

– Вера Брежнева (певица вместе со своим мужем и продюсером покинула Россию в числе первых – в феврале 2022 года, лишена вида на жительство в РФ);

– Андрей Макаревич* (объявлен в России иностранным агентом из-за "иностранного влияния");

– MAX BARSKIH* (известный своей русофобской позицией украинский певец Николай Бортник признан Минюстом РФ иноагентом);

– ALEKSEEV (назвал Россию "агрессором", после чего въезд в нашу страну был ему запрещен);

– Нино Катамадзе (певица назвала нашу страну "оккупантом и сообщила о разрыве отношений с нашей страной, после 2019 года не дает у нас концертов);

– VERKA SERDUCHKA (артисту Андрею Данилко запрещено в течение 50 лет посещать Россию из-за хамских высказываний о спецоперации и руководстве страны).

Певица призналась, что украинцы диктовали ей условия – кого звать, кого не стоит. Даже порядок выхода на сцену Вайкуле формировала под давлением артистов Незалежной.

Недавно на концерте в Паланге певица вынесла на сцену украинский флаг. Даже странно, что зал Дзинтари не был тоже украшен жовто-блакитными цветами. Хотя часть выручки от мероприятия онкобольная Вайкуле обещала отправить солдатам Украины, поддержав тем самым карателей, нацистов и военных преступников.

Поддержала их и Алла Пугачева с мужем-иноагентом, веселясь у прибалтийской подруги. Все это, конечно, стыдно. Стыдно на старости лет делать все это.

Комментарии людей, которые смотрели трансляции фестиваля, говорят сами за себя: "Уходящие в забвение фрики", "Цирк уродов", "Кунсткамера на выезде", "Шабаш мерзавцев", "Страшно, когда Бог лишает разума".

Словом, итоги грустные. Билеты продавались плохо, артисты приехали такие, с которыми в России никто на одном поле по нужде не сядет, а от позора теперь не отмыться до смерти.

*признаны иноагентами в РФ

