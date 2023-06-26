На Соловьева и Скабееву завели уголовное дело

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Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Их хотят привлечь к уголовной ответственности за высказывания о Европе. Поводом для разбирательства стало обращение председателя Комитета Сейма республики по национальной обороне и безопасности Лауринаса Кащюнаса к генеральному прокурору страны.
Политик заявил, что российские журналисты регулярно призывают к убийствам лиц на Украине, охраняемых международным правом. Также, по его словам, Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в отношении других европейских государств и народов, в том числе Литвы, Польши и Германии.
Если Соловьева и Скабееву переквалифицируют в обвиняемых, то к их поискам привлекут Интерпол.
Экипаж не терял духа