На Соловьева и Скабееву завели уголовное дело

На Соловьева и Скабееву завели уголовное дело
Фото: кадр "Россия 1"
Журналистов подозревают в подстрекательстве к военным преступлениям

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Их хотят привлечь к уголовной ответственности за высказывания о Европе. Поводом для разбирательства стало обращение председателя Комитета Сейма республики по национальной обороне и безопасности Лауринаса Кащюнаса к генеральному прокурору страны.

Политик заявил, что российские журналисты регулярно призывают к убийствам лиц на Украине, охраняемых международным правом. Также, по его словам, Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в отношении других европейских государств и народов, в том числе Литвы, Польши и Германии.

Если Соловьева и Скабееву переквалифицируют в обвиняемых, то к их поискам привлекут Интерпол. 

Источник: LRT ✓ Надежный источник
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