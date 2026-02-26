Рудченко рассказал, в каком формате Пугачева может вернуться петь в Россию

О масштабных турах нечего и говорить, считает эксперт

Алла Пугачева в случае возвращения в РФ едва ли организует масштабный тур – ее концерты после этого могут бойкотировать не в одном регионе страны. Такого мнения придерживается продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Спикер напомнил, что певица вряд ли будет способна отработать такой тур. Во-первых, нужно помнить об изменившемся отношении россиян, во-вторых – у 76-летней певицы уже не то здоровье.

Поэтому Рудченко сомневается в том, что та станет заниматься крупными билетными площадками в России. Более реален вариант закрытых корпоративов. Возраст и состояние здоровья не позволят той организовать гастрольный тур.

"Это сложный труд, даже если не учитывать изменившееся отношение многих людей к ней", – высказался продюсер.

Ранее Рудченко рассказал, какой гонорар может запрашивать бывшая примадонна за выступление на частных корпоративах. До этого сообщалось, что покинувшая страну певица якобы может вернуться на сцену в 2026-м – но за пределами России, не исключая даже квартирники.