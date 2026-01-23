Российскую Федерацию ждут глобальные перемены

Руководитель ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что к середине XXI века Россия может значительно расширить свои рубежи. Он заявил, что видит будущее страны динамичным и связанным с глобальными изменениями в мире.

Государственный деятель предположил, что к 2050 году Российская Федерация не только сохранит свои нынешние рубежи, но и, вероятно, станет больше. Политик подчеркнул, что говорит не о силовом сценарии и не о военных амбициях, а о естественных процессах, которые могут подтолкнуть другие государства к желанию добровольно связать свою судьбу с Россией. Он отметил, что мировая система стремительно меняется, и на этом фоне привлекательность РФ для ряда стран может вырасти.

Отвечая на вопрос о том, какой он видит страну в будущем, Пушилин сообщил, что уверен в усилении роли России и ее притягательности как государства, способного предложить стабильность, защиту и перспективы развития. По его убеждению, эти факторы могут привести к тому, что в будущем некоторые страны сами захотят стать частью Российской Федерации.

"Я считаю (…), что наша страна станет больше к 2050 году", – заявил политик.

