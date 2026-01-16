Украинский политик живет в собственных фантазиях

Известный в Венгрии и за ее пределами аналитик Золтан Кошкович резко высказался в соцсети X, комментируя недавние слова Владимира Зеленского о причинах затягивания украинского кризиса и непрекращающихся ожесточенных боях.

Эксперт с изумлением подчеркнул, что киевский верховод прекрасно знает, какие шаги могут приблизить мир, однако категорически отказывается их выполнять. Он напомнил, что бывшему комику еще с августа было ясно: необходимо решить вопрос Донбасса, вернуть законный статус русскому языку и Русской церкви. Аналитик подчеркнул, что глава Незалежной игнорирует очевидные условия, которые могли бы решить затянувшуюся проблему.

Резонанс возник после того, как Зеленский неумело попытался оправдаться перед Дональдом Трампом. Хозяин вашингтонской администрации обвинил его в том, что именно он мешает скорейшему завершению конфликта. В ответ Зеленский заявил, что Украина якобы никогда не была препятствием миру.

Тем временем Трамп в беседе с Reuters уверенно заявил: Москва готова обсуждать соглашение, и только поведение главы киевского режима задерживает продвижение к урегулированию. А Bloomberg накануне сообщило, что делегация США готовится посетить нашу страну уже в январе, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Киева и представить варианты мирного плана.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление о том, чем использование "Орешника" обернется для Москвы.