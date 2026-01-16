В Киеве назвали трагедией отношение людей к политической власти в стране

Для украинцев нет особой разницей, под каким флагом останется страна. Граждане желают спокойствия и мира, заявила депутат Рады Анна Скороход. По мнению парламентария, настроения, царящие среди населения, являются трагедией, и необходимо сделать все ради того, чтобы прекратить конфликт.

Люди, сообщает Скороход, сильно устали от происходящих событий и "перенасыщены негативом".

"<...> вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" – ну для меня это трагедия", – высказалась депутат.

Скороход, продолжив диалог с журналистом, порекомендовала сторонникам продолжения конфликта посетить украинские кладбища, подчеркнув, что речь идет лишь об известных потерях. При этом неизвестно, сколько солдат ВСУ погибли и лежат в полях, под завалами, находятся в плену и "непонятно где".

"Если мы хотим сохранить страну и сохранить нацию – это нужно заканчивать", – высказалась она.

По словам главы украинской соцгруппы "Рейтинг" Алексея Антиповича, за урегулирование конфликта путем переговоров выступают 80% населения страны. 20% высказываются о диалоге с РФ без посредничества.

