Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Для украинцев нет особой разницей, под каким флагом останется страна. Граждане желают спокойствия и мира, заявила депутат Рады Анна Скороход. По мнению парламентария, настроения, царящие среди населения, являются трагедией, и необходимо сделать все ради того, чтобы прекратить конфликт.
Люди, сообщает Скороход, сильно устали от происходящих событий и "перенасыщены негативом".
"<...> вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" – ну для меня это трагедия", – высказалась депутат.
Скороход, продолжив диалог с журналистом, порекомендовала сторонникам продолжения конфликта посетить украинские кладбища, подчеркнув, что речь идет лишь об известных потерях. При этом неизвестно, сколько солдат ВСУ погибли и лежат в полях, под завалами, находятся в плену и "непонятно где".
"Если мы хотим сохранить страну и сохранить нацию – это нужно заканчивать", – высказалась она.
По словам главы украинской соцгруппы "Рейтинг" Алексея Антиповича, за урегулирование конфликта путем переговоров выступают 80% населения страны. 20% высказываются о диалоге с РФ без посредничества.
Ранее в Раде едва не сорвали заседание из-за требований депутата Марьяны Безуглой уволить главкома ВСУ Александра Сырского.
Украинский политик живет в собственных фантазиях
Все хорошее и плохое в действиях граждан Незалежной проявляется и у Киева, считает он