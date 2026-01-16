Долина лишилась мебели из проданной квартиры

Артистка оказалась в ужасной ситуации

Россияне продолжают с огромным интересом наблюдать за развитием событий вокруг скандального жилища Ларисы Долиной. После того как Верховный суд окончательно поддержал жалобу Полины Лурье и отменил сомнительные решения предыдущих инстанций, стало ясно: элитные метры переходят новой владелице, а знаменитость обязана их освободить.

Однако справить долгожданное новоселье предпринимательница пока не смогла. Получить от занятой звезды ключи раньше 20 января не удастся: она упорхнула отдыхать с родственницами в Абу-Даби, где наслаждается солнцем и морем в роскошном отеле со стоимостью ночи от трех сотен тысяч до миллиона рублей.

Тем временем, у девятиэтажки на Ксеньинском переулке идут свои процессы. Журналисты заметили, как грузчики один за другим выносят коробки с личными вещами: картины, посуду, стойки с концертными платьями. Но крупная мебель так и не появилась у подъезда – ее никто не выносил.

Как выяснилось, причина проста и болезненна для артистки. Юристы сообщили ей, что забрать большую часть мебели она не имеет права – юридически она больше ей не принадлежит.

"Это уже не ваше добро", – так объяснили ситуацию эксперты по юридическим вопросам.

Оказалось, что, подписывая договор продажи жилища под влиянием мошенников, певица согласилась передать покупательнице и обстановку. Адвокат Лурье уточнила, что в документе прописана целая таблица с перечнем имущества: сантехника, мебель и множество других предметов, которые обязаны остаться в квартире. Исключение сделали лишь для концертного рояля и одного стула. Так исполнительница лишилась не только жилья, но и большей части личных вещей.