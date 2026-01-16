Пригожин публично осудил Долину за историю с выселением из квартиры Лурье

Публичные персоны должны быть примером для остальных, считает продюсер

Популярность Ларисы Долиной – не повод оставаться в квартире Полины Лурье в Москве в обход решения суда. Такого мнения придерживается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, заявляя, что селебрити должны оставаться у зрителей образцом для подражания.

"Звездность – это не повод для неприкосновенности для Долиной. Закон должен быть един для всех", – высказался супруг Валерии.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что относится к джазовой певице и народной артистке с уважением. Та обладает определенными "нормативами" и понятиями. А решения суда беспрекословны для соблюдения. В противном публичные персоны рискуют дискредитировать само понятие закона.

"<...> люди будут думать: "А почему нам нельзя?" Поэтому я считаю, что чистота в этом вопросе очень важна, особенно для публичных людей, – высказался Пригожин.

При этом продюсер осуждает публичные нападки на Долину, считая "подонками" инициаторов общественного давления.