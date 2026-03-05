Лавров ответил генсеку НАТО Рютте на угрозы применить статью об обороне

Альянс не ограничивает себя в выборе территории, обратили внимание в МИД

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на угрозы генсека НАТО Марка Рютте применить статью о коллективной обороне в военных действиях против Ирана. По словам министра, интересы альянса будут располагаться там, где "им укажут".

Слова Рютте Лавров назвал весьма красноречивыми. Министр привел дальнейшие слова генсека альянса: тот заявил, что НАТО подготовились к применению этой статьи – обеспечение защиты "каждого дюйма территории" в формате "на 360 градусов".

"То есть он использовал известный образ Анналены Бербок про 360 градусов, но несколько в ином контексте. И смысл его высказываний: уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем", – указал Лавров.

Напомним, в 2023 году экс-министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что верит в возможность Москвы совершить поворот "на 360 градусов" и сделать мир счастливее, как и Германия, которая вместо нейтралитета перешла к военным поставкам для Украины. Немцы подняли чиновницу на смех, напомнив, что в круге 360 градусов, и метафора означает фактически возврат в исходную точку.

Ранее слова генсека НАТО, пообещавшего присутствие на Украине "на суше, море и в воздухе" раскритиковал премьер Венгрии Виктор Орбан.