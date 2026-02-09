Орбан заявил, что не позволит НАТО втягивать Венгрию в украинский конфликт

Венгерский премьер публично врезал генсеку НАТО за нагнетание военной истерии
Фото: commons.wikimedia.org
Будапешт заявил, что ЕС движется к безумию

Премьер Венгрии Виктор Орбан критически отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ранее пообещавшего присутствие альянса "на суше, море и в воздухе" на Украине. По словам политика, череда событий, повторяемых каждую неделю, приближают Евросоюз к войне.

Орбан также высказался о выступлении главе Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера – немецкий политик заявил, что хотел бы видеть солдат на Украине в форме Европейского союза. Орбан отметил, что таким желанием совершенно не горит – в особенности ему бы не хотелось, чтобы словам Вебера следовали молодые жители Венгрии.

Однако самые трудные времена, считает Орбан, ждут впереди.

"Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" – высказался венгерский премьер-министр.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что любой сценарий с размещением сил НАТО на Украине абсолютно неприемлем. Москва также называла заявления о возможном размещении сил альянса из стран, участвующих в украинском конфликте, подстрекательством к продолжению боевых действий.

Орбан ранее обращал внимание на то, как воспринимают украинский конфликт европейские обыватели: ЕС заинтересован в том, чтобы население получало фильтрованную информацию. Альтернативная оценка информации попросту блокируется.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
