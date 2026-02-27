Суд вынес Гуфу обвинительный приговор

Рэпер постоянно попадает в скандалы

История с потасовкой в банном комплексе в Подмосковье закончилась судебным приговором для рэпера Гуфа. Осенью 2024 года между компанией звездных отдыхающих и мужчиной, снимавшим происходящее на телефон, вспыхнул конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры рэпер Гуф ударил оппонента и забрал у него смартфон. Позже выяснилось, что потерпевший – сотрудник полиции, находившийся тогда не на службе.

Дело дошло до суда, причем первоначально обвинение было более тяжким. Однако в процессе статью смягчили, и в итоге речь шла о самоуправстве с применением насилия. Несмотря на то, что стороны заявили о примирении и компенсации ущерба, прекращать производство суд не стал. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру."

Наро-Фоминский суд признал Алексея Долматова виновным и назначил ему один год условно с испытательным сроком на тот же период. Аналогичное наказание получил и второй фигурант дела, его приятель. Прокуратура просила более строгое наказание, но окончательное решение оказалось мягче.

К слову, однажды артист заявил, что знает имя заказчика рокового нападения на Тупака Шакура.