Суд вынес Гуфу обвинительный приговор

Суд вынес Гуфу обвинительный приговор
Гуф. Фото: соцсети
Рэпер постоянно попадает в скандалы

История с потасовкой в банном комплексе в Подмосковье закончилась судебным приговором для рэпера Гуфа. Осенью 2024 года между компанией звездных отдыхающих и мужчиной, снимавшим происходящее на телефон, вспыхнул конфликт. По версии следствия, в ходе ссоры рэпер Гуф ударил оппонента и забрал у него смартфон. Позже выяснилось, что потерпевший – сотрудник полиции, находившийся тогда не на службе.

Дело дошло до суда, причем первоначально обвинение было более тяжким. Однако в процессе статью смягчили, и в итоге речь шла о самоуправстве с применением насилия. Несмотря на то, что стороны заявили о примирении и компенсации ущерба, прекращать производство суд не стал. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру."

Наро-Фоминский суд признал Алексея Долматова виновным и назначил ему один год условно с испытательным сроком на тот же период. Аналогичное наказание получил и второй фигурант дела, его приятель. Прокуратура просила более строгое наказание, но окончательное решение оказалось мягче.

К слову, однажды артист заявил, что знает имя заказчика рокового нападения на Тупака Шакура.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Лакомый кусок": генерал раскрыл коварные планы Европы на Одессу

Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

"Терпение на исходе": раскрыт ответ России на ядерные провокации Запада

Москва не станет медлить и отреагирует силой, считает американский политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей