Гуф рассказал, что последние 30 лет знал имя закачика смерти Тупака Шакура

Фото: соцсети
Знаменитость не сомневался, что скандальный продюсер был причастен к трагедии

Рэпер Алексей Долматов, более известный под творческим псевдонимом Гуф, рассказал, что еще 30 лет назад понимал – Пи Дидди имеет прямое отношение к гибели Тупака Шакура. Раскрыть это преступление не могли несколько десятилетий, но предполагаемый убийца впервые назвал имя заказчика только сейчас, когда продюсер тоже оказался в тюрьме.

По словам российского артиста, в годы трагедии он проживал в Китае и ему было 16 лет. Он активно изучал английский язык и погружался в мир американской уличной музыки благодаря творчеству Тупака. Поэтому про ту индустрию он знал много и понимал, что Шон Комбс имел свои мотивы.

"Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги, или вообще Снуп. Я не хочу сейчас наговаривать на Дидди, но моя версия в то время была именно такая", – признался Гуф.

Ранее киллер, который по подозрению следствия стрелял в автомобиль Тупака, признался, что сделал это по заказу в 1 млн долларов и из-за личных мотивов. По его словам, избавиться от рэпера хотел Пи Дидди, который также назначил награду за Шуг Найта. Известно, что после нападения Тупак скончался, а Найт выжил.

Источник: Super.ru

