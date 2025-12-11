В Варшаве заявили, что готовы идти на крайние меры

Варшава вместе с партнерами по НАТО учитывает аннексию Калининградской области в случае конфронтации с Россией. Такое заявление сделал бывший командующий Еврокорпусом, генерал Ярослав Громадзинский.

Он заявил, что альянс уже разработал шаги, нацеленные на уничтожение анклава России. Цель Польши – показать себя "сильной и решительной страной", которая готова "устранить угрозу", если встретит нападение со стороны России. В таком случае у последней, считает он, после конфликта на Украине возможности для масштабных действий появятся лишь через 5-6 лет.

При этом для блокирования Калининградской области НАТО понадобится втрое больше сил, чем необходимо для ликвидации анклава.

"За многие годы в армии мы привыкли, что Калининград – своего рода бункер, откуда по нам могут стрелять, а мы – не совсем. Нужно четко указать русским: "если вы на нас нападете, мы можем туда зайти, и вам нужно это учитывать", – заявляет Громадзинский.

Бывший военнослужащий считает, что НАТО должно формировать для Москвы стратегическую дилемму, которая может ее затормозить. При этом Громадзинский утверждает, что "это никакие не агрессивные действия", а решимость "защитить родину" и готовность Польши идти на крайние меры – "на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 км – подожжем".

Экс-командующий объединенными войсками США в Европе Бен Ходжес заявлял, что в случае столкновения НАТО и России в Польше альянс бы ликвидировал Калининград "в первые часы" вместе со всеми военными объектами в Севастополе.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц оправдал милитаризм Европы словами о том, что Москва якобы готовится к нападению на НАТО. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что канцлер допускает откровенную глупость.