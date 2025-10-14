Генерал Ходжес: НАТО уничтожат Калининград и Севастополь в случае войны с РФ

"Снесем Калининград и Севастополь": в США пригрозили ударом по России
Фото: unsplash.com
Военный описал возможный сценарий прямого конфликта Москвы с европейскими государствами

Если между Россией и НАТО произойдет столкновение, то по своему характеру оно будет сильно отличаться от российско-украинского конфликта. Западные войска смогли бы моментально противостоять ВС РФ, отразить нападение и нанести ответный удар по российским территориям, уверен бывший командующий объединенными войсками США в Европе Бен Ходжес. Такое заявление он сделал в эфире польского телевидения.

Военный полагает, что если бы армия России предприняла попытку пойти на Польшу, то все могло закончиться в считанные минуты. НАТО пришлось бы поднять авиацию и сухопутные войска, которые отразили бы атаку.

"Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы – Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе – тоже", – заявил американец.

Такое высказывание Ходжес допустил в ответ на вопрос журналиста, почему западные страны не использовали необходимые меры, чтобы остановить Россию на Украине, если инструменты для этого у них имелись. Военный полагает, что изначально в 2014-ом году НАТО допустило ошибку и не дало Москве ясного сигнала о возможных последствиях начала боевых действий – тогда многие страны имели российскую топливную зависимость и указывали на наличие у РФ ядерного оружия.

Ранее в НАТО заявили о всплытии у берегов Франции российской подлодки.

Источник: TVP

Путин и Трамп договорились: США сделали России предложение по Украине

Президенты смогли найти точки соприкосновения во время беседы

Путин поставил на место пригрозившего ударить по Кремлю Зеленского

Лидер рассказал, какой ответ может последовать за поставки "Томагавков"

