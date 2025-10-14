Генерал Ходжес: НАТО уничтожат Калининград и Севастополь в случае войны с РФ

Военный описал возможный сценарий прямого конфликта Москвы с европейскими государствами

Если между Россией и НАТО произойдет столкновение, то по своему характеру оно будет сильно отличаться от российско-украинского конфликта. Западные войска смогли бы моментально противостоять ВС РФ, отразить нападение и нанести ответный удар по российским территориям, уверен бывший командующий объединенными войсками США в Европе Бен Ходжес. Такое заявление он сделал в эфире польского телевидения.

Военный полагает, что если бы армия России предприняла попытку пойти на Польшу, то все могло закончиться в считанные минуты. НАТО пришлось бы поднять авиацию и сухопутные войска, которые отразили бы атаку.

"Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы – Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе – тоже", – заявил американец.

Такое высказывание Ходжес допустил в ответ на вопрос журналиста, почему западные страны не использовали необходимые меры, чтобы остановить Россию на Украине, если инструменты для этого у них имелись. Военный полагает, что изначально в 2014-ом году НАТО допустило ошибку и не дало Москве ясного сигнала о возможных последствиях начала боевых действий – тогда многие страны имели российскую топливную зависимость и указывали на наличие у РФ ядерного оружия.

