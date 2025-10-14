Западные страны подозревают в новой антироссийской провокации

Военные НАТО приступили к масштабным маневрам ядерного сдерживания Stedfast Noon, которые направлены на противодействие России. Военные эксперты полагают, что в действительности основной мотив – отработка сценариев изоляции и доминирования в Балтийском море.

Аналитик Василий Дандыкин отметил, что интенсивность учений может раскрыть истинную цель Североатлантического альянса. Известно, что в них задействованы 71 самолет и более двух тысяч военных из разных стран. Поэтому можно сделать вывод, что военные также отрабатывают возможности нанесения ударов по инфраструктуре.

"Несмотря на формальный характер, интенсивность учений и их географическая близость к России требуют от нас повышенного внимания и готовности к любым неблагоприятным сценариям", – предупредил он россиян.

Зампред СовФеда Константин Косачев уверен, что учения Stedfast Noon носят провокационный характер. В особенности это связано с их характером, поскольку маневры затрагивают сюжеты глобальной безопасности и использования ядерного оружия. Это может потребовать от России прибегнуть к ответным действиям.

Ранее американский генерал Ходжес заявил, что НАТО уничтожат Калининград и Севастополь в случае войны с РФ.