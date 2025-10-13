Загадочное слово обсуждают эксперты и любители

Радио "Судного дня" вновь подало сигнал – загадочное сообщение прозвучало в день старта ядерных маневров НАТО. В день, когда западная военная коалиция приступила к ежегодным ядерным учениям, в эфире военной радиостанции УВБ-76 было зафиксировано новое сообщение. Об этом сообщили эксперты, которые отслеживают ее активность.

Передача прозвучала 13 октября в 13:07 по московскому времени. На волне станции было произнесено одно слово – "гулоболт". Подобные включения случаются редко и всегда вызывают интерес у тех, кто следит за таинственной радиосвязью.

Станция УВБ-76 функционирует с конца 1970-х годов. Обычно она передает короткие однообразные сигналы, похожие на жужжание, за что и получила прозвище "Жужжалка". Предполагается, что она используется для передачи кодированных команд, хотя официальных подтверждений этому нет.

Тем временем в Европе начались учения Steadfast Noon – ежегодная тренировка стран Североатлантического альянса, посвященная действиям в рамках "ядерного сдерживания". В них участвуют 71 самолет и военные из 14 государств. Учения проходят без применения настоящего ядерного оружия и направлены на отработку взаимодействия сил.

Российские власти уже не раз обращали внимание на усиление военной активности натовских стран у наших западных рубежей. В Москве подчеркивают, что альянс оправдывает наращивание своих возможностей "сдерживанием России", хотя подобные шаги очевидно являются фактором дестабилизации.

В Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за всеми действиями, которые могут повлиять на ее безопасность и национальные интересы.

К слову, ранее на Западе заявили о финальной стадии конфликта на Украине.