Радио "Судного дня" выпустило сообщение в день начала ядерных учений НАТО

Радио "Судного дня" выпустило таинственное сообщение в день начала ядерных учений НАТО
Фото: www.unsplash.com
Загадочное слово обсуждают эксперты и любители

Радио "Судного дня" вновь подало сигнал – загадочное сообщение прозвучало в день старта ядерных маневров НАТО. В день, когда западная военная коалиция приступила к ежегодным ядерным учениям, в эфире военной радиостанции УВБ-76 было зафиксировано новое сообщение. Об этом сообщили эксперты, которые отслеживают ее активность.

Передача прозвучала 13 октября в 13:07 по московскому времени. На волне станции было произнесено одно слово – "гулоболт". Подобные включения случаются редко и всегда вызывают интерес у тех, кто следит за таинственной радиосвязью.

Станция УВБ-76 функционирует с конца 1970-х годов. Обычно она передает короткие однообразные сигналы, похожие на жужжание, за что и получила прозвище "Жужжалка". Предполагается, что она используется для передачи кодированных команд, хотя официальных подтверждений этому нет.

Тем временем в Европе начались учения Steadfast Noon – ежегодная тренировка стран Североатлантического альянса, посвященная действиям в рамках "ядерного сдерживания". В них участвуют 71 самолет и военные из 14 государств. Учения проходят без применения настоящего ядерного оружия и направлены на отработку взаимодействия сил.

Российские власти уже не раз обращали внимание на усиление военной активности натовских стран у наших западных рубежей. В Москве подчеркивают, что альянс оправдывает наращивание своих возможностей "сдерживанием России", хотя подобные шаги очевидно являются фактором дестабилизации.

В Кремле отмечают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за всеми действиями, которые могут повлиять на ее безопасность и национальные интересы.

К слову, ранее на Западе заявили о финальной стадии конфликта на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Секретная находка под землей: ВСУ прорыли туннель в зоне СВО

Находившиеся в нем люди были ликвидированы

Путин поставил на место пригрозившего ударить по Кремлю Зеленского

Лидер рассказал, какой ответ может последовать за поставки "Томагавков"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей