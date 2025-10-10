Европейцы в ужасе от происходящего

Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт стремительно подходит к своему завершению. По его словам, ситуация на фронте и в политических кругах европейских государств достигла точки, когда идет крахом все, что еще недавно казалось устойчивым.

Эксперт подчеркнул, что европейские элиты поставили на этот конфликт слишком многое – теперь же они осознают, что проигрывают на всех фронтах.

"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится", – объявил опытный аналитик.

Эксперт отметил, что в Европе растет паника и отчаяние: робкие попытки остановить кризис сменяются желанием его продлить, в надежде на чудо или вмешательство США. Он предположил, что часть лидеров ЕС все еще мечтает о "военной победе" над нашей страной, а другие стараются втянуть в противостояние американцев, чтобы вернуть себе хотя бы призрачный шанс на успех.

При этом Российская Федерация неоднократно предупреждала, что поставки оружия всушникам не изменят исхода событий, а лишь усугубят ситуацию. Как подчеркивал руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров, натовские страны фактически уже участвуют в конфликте, поставляя вооружение и обучая украинских военных.

Тем временем, в Киеве наступила тьма – серия ночных взрывов вывела из строя часть энергосистемы, и город погрузился в полумрак.