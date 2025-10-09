WP оценила готовность Трампа передать ВСУ "Томагавки"

"Зеленый свет": объявлено о смене позиции Трампа по конфликту на Украине
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Ситуация может измениться кардинальным образом

Известное на Западе издание The Washington Post отметило, что решение руководителя вашингтонской администрация Дональда Трампа рассмотреть возможность передачи всушникам ракет "Томагавк" (Tomahawk) может означать поворот в его политике по украинскому вопросу. Издание считает, что таким образом Белый дом фактически открывает путь к эскалации конфликта.

Отмечается, что если хозяин Овального кабинета даст киевским верховодам "зеленый свет" на получение "Томагавков", это станет важным сигналом о пересмотре его прежнего курса. При этом все будет зависеть от того, какие ограничения американцы наложат на использование этого оружия.

До последнего времени, как напомнила газета, лидер Соединенных Штатов выступал за прекращение боевых действий и стремился к нормализации отношений с Кремлем. Он неоднократно призывал стороны к диалогу и даже провел встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

При этом отмечается, что официальное решение о передаче ракет пока не принято. Белый дом не уточняет, готова ли администрация одобрить поставку, хотя сам глава страны признался, что почти определился, но хочет знать, как именно всушники планируют использовать это оружие.

Ранее в администрации главы российского государства предупредили, что такой шаг станет новым витком эскалации, поскольку эти ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.

К слову, ранее в США резко высказались после слов Рябкова.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Застало врасплох: Моди поставил Стармера в неловкое положение из-за Путина

Британский политик явно не был готов к такому развитию событий

Британский доброволец предсказал крах украинского фронта и назвал срок

У незалежных нет шансов на победу

