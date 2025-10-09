Один шаг вашингтонской администрации назвали опасной чертой

Экс-сотрудник американской разведки Ларри Джонсон заявил, что возможная передача всушникам американских ракет "Томагавк" (Tomahawk) станет для Российской Федерации настоящей "красной линией". Такое мнение он выразил, комментируя высказывание замруководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергея Рябкова.

Аналитик считает, что подобное заявление Москвы стало неожиданным для вашингтонской администрации. Он отметил, что ранее Кремль не устанавливал подобных ограничений в отношении других систем вооружений – например, HIMARS или Taurus.

"Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения", – обратил внимание эксперт.

Аналитик подчеркнул, что поставка "Томагавков" может привести к серьезной эскалации конфликта. Если американцы решатся на этот шаг, Москва будет вправе уничтожать установки, из которых запускаются эти ракеты.

Эксперт обратил особое внимание на то, что подобные действия могут повлечь за собой ликвидацию американских вояк, которые будут управлять этими установками. Он подчеркнул, что вашингтонской администрации следует внимательно отнестись к предупреждению Москвы и не переходить обозначенную черту.

Ранее Рябков подчеркнул, что Москва сохраняет спокойствие, однако считает передачу подобного оружия серьезным изменением общей ситуации в конфликте – появление "Томагавков" у всушников способно радикально обострить обстановку и повлечь за собой непредсказуемые последствия.

