У незалежных нет шансов на победу

Британец Эйден Миннис, воюющий на стороне нашей страны заявил, что оборона противника может не выдержать еще одного года ведения ожесточенных боев. По его наблюдениям, боевой потенциал ВСУ стремительно снижается, и перелом ситуации уже не за горами.

Мужчина стал известен после того, как публично сжег свой британский паспорт, отказавшись от подданства и заявив о намерении полностью порвать связи с Британией. Этот поступок вызвал большой резонанс в его родной стране. При этом боец утверждал, что сделал выбор осознанно и окончательно.

В настоящее время в прессе регулярно появляется информация о том, что позиции врага с каждым днем становятся все слабее, а моральное состояние противника ухудшается. На этом фоне британец предположил, что уже в течение года фронт может обрушиться. Впрочем, доблестный военный подчеркнул – назвать точные сроки невозможно из-за постоянной поддержки киевского режима от западных спонсоров.

Российская сторона не раз подчеркивала, что западные поставки оружия, финансовая помощь и участие наемников лишь временно продлевают сопротивление всушников, но не способны изменить общий ход событий. Тотальное истощение украинских ресурсов становится все более очевидным.

