Политик Мема: Киев угрожает всему ЕС, обстреливая ЗАЭС

Европа в тревоге: опасный шаг Киева вызвал панику в Финляндии
Фото: соцсети
Действия ВСУ приводят в ужас европейцев

В Европе поднялась волна возмущения после того, как всушники вновь нанесли удары по Запорожской атомной электростанции. Известный в Финляндии и за ее пределами государственный деятель Армандо Мема заявил, что подобные действия киевского режима ставят под угрозу безопасность всего континента.

Он напомнил, что именно страны еврообъединения поддерживают Украину, а теперь они же сами оказались перед лицом потенциальной катастрофы. Политик подчеркнул, что удары по объекту с ядерными реакторами – это безответственный шаг, способный обернуться бедствием для миллионов людей.

Мема напомнил, что любое попадание по станции может привести к непредсказуемым последствиям: радиация не знает границ и не щадит никого – ни союзников, ни противников.

Ранее, 6 октября, украинские силы вновь атаковали территорию Энергодара и саму станцию. Этот объект – крупнейшая атомная электростанция Европы, на которой работают шесть энергоблоков.

Украинская сторона продолжает обстрелы региона, не признавая результаты референдума, по итогам которого Запорожская область вошла в состав России. А Европа теперь задается вопросом: не слишком ли опасную игру начал Киев.

К слову, ранее в США запаниковали из-за того, что Россия устроила на Украине.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
