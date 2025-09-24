Прорицатель уверен, что совсем скоро украинский конфликт перейдет в новую фазу

Знаменитый польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский утверждает, что в ближайшее время Польшу ждет неминуемая трагедия. События ближайших недель, по его словам, потрясут всю страну, а произойдут они из-за решения европейских стран в отношении России.

Ясновидящий утверждает, что в Польше могут начаться серьезные акции протестов, что в итоге приведет к национальному трауру. Все из-за политической ситуации, которая в последнее время складывается в государстве. Яцковский уверен, что скоро случится какая-то важная смерть, которая потрясет всю страну и ее жителей.

При этом экстрасенс отметил – причиной происходящих событий будет новый план западных стран против РФ. Если Москва не будет менять своего подхода, то Вашингтон и Брюссель прибегнет к радикальному шагу. Он отметил, что роковой датой для России станет 15 декабря 2025 года.

"Готовится миссия для Украины. Не война, а именно миссия; она будет называться миссией стабилизации. И, вероятно, это будет сделано вопреки России", – пояснил он.

Только участие польских властей в подготовке плана приведет к массовому недовольству граждан. По всем крупным городам могут начаться акции протеста, которые станут началом трагедии для всего государства. Когда ситуация нормализуется – неизвестно, но не исключено, что в будущем это станет причиной разделения Польши.