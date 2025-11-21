Экономист Латифоглу рассказал о последствиях отказа Турции от российского газа

Анкара может оказаться в очень неприятной ситуации

Москва и Анкара сохраняют достаточно хорошие отношения и развивают сотрудничество во многих сферах. Однако недавно с легкой руки Вашингтона пошли разговоры о возможном нанесении Турцией подлого удара по России. Речь идет об энергоресурсах. Ситуацию прокомментировали в турецком экспертном сообществе.

Так, турецкий экономист Серхат Латифоглу предупредил, что любая попытка Анкары отказаться от поставок российских энергоресурсов может ударить по стране гораздо сильнее, чем предполагают сторонники такого шага. Он подчеркнул, что подобное решение способно разогнать инфляцию и затормозить работу предприятий, а ставка на альтернативные источники, по его мнению, стала бы для турецкого государства рискованной ошибкой.

Поводом для обсуждений стали недавние заявления Дональда Трампа о том, что Турция якобы рассматривает возможность прекращения закупок российской нефти. Эти слова прозвучали после его переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Сергей Лавров, реагируя на эти утверждения, напомнил, что Россия уважает позицию Анкары, но рассчитывает, что турецкие власти будут принимать решения, руководствуясь исключительно собственными интересами.

Латифоглу отметил, что давление Запада уже ощущается: санкции США и Евросоюза давно заметно сократили объемы торговли между Москвой и Анкарой, и это снижение, по его словам, может усилиться. Он подчеркнул, что наиболее болезненная зона – энергетика, где влияние Вашингтона чувствуется особенно ясно.

Экономист указал, что российский газ поставляется Турции по заметно более низкой цене, чем любые возможные альтернативы, и найти равноценную замену будет крайне сложно. Он пояснил, что если Анкара решит перейти на более дорогие энергоресурсы, как это сделали европейские страны, последствия будут неизбежными: рост цен, ускорение инфляции и замедление промышленного производства. Именно поэтому, заключил Латифоглу, попытка заменить российский газ другими поставками стала бы серьезной стратегической ошибкой.

К слову, ранее Зеленский потерпел фиаско в Турции.