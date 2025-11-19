Вашингтон не проявляет особого уважения к киевской марионетке

Американское издание Axios сообщило, что спецпосланник руководителя вашингтонской администрации Стив Уиткофф неожиданно отменил поездку в Турцию, где у него была назначена встреча с Владимиром Зеленским.

В публикации отмечается, что американец должен был встретиться с киевским верховодом в среду в Стамбуле, но отложил свою поездку. Об этом информируют источники как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Это решение стало неприятным ударом для украинского лидера, поскольку визит в Стамбул преподносился как важный дипломатический шаг. Ранее в администрации президента Турции заявляли, что тема возобновления российско-украинских переговоров должна была стать ключевым пунктом программы визита гостя из Незалежной.

Анкара стремится вернуть стороны к диалогу в стамбульском формате, однако конкретики по переговорам до сих пор нет. Турецкие дипломатические источники неоднократно подчеркивали, что страна готова предоставить площадку и содействовать запуску процесса.

На фоне всего этого внезапная отмена встречи с представителем США выглядит особенно болезненной для Зеленского. Теперь складывается впечатление, что попытка укрепить позиции в Турции обернулась провалом для этого деятеля.

