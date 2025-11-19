Курс рубля
Американское издание Axios сообщило, что спецпосланник руководителя вашингтонской администрации Стив Уиткофф неожиданно отменил поездку в Турцию, где у него была назначена встреча с Владимиром Зеленским.
В публикации отмечается, что американец должен был встретиться с киевским верховодом в среду в Стамбуле, но отложил свою поездку. Об этом информируют источники как в Киеве, так и в Вашингтоне.
Это решение стало неприятным ударом для украинского лидера, поскольку визит в Стамбул преподносился как важный дипломатический шаг. Ранее в администрации президента Турции заявляли, что тема возобновления российско-украинских переговоров должна была стать ключевым пунктом программы визита гостя из Незалежной.
Анкара стремится вернуть стороны к диалогу в стамбульском формате, однако конкретики по переговорам до сих пор нет. Турецкие дипломатические источники неоднократно подчеркивали, что страна готова предоставить площадку и содействовать запуску процесса.
На фоне всего этого внезапная отмена встречи с представителем США выглядит особенно болезненной для Зеленского. Теперь складывается впечатление, что попытка укрепить позиции в Турции обернулась провалом для этого деятеля.
К слову, ранее был раскрыт замысел Вашингтона после победы России на Украине.
