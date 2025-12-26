В СМИ заявили, что военнослужащие из европейской страны отправляются в Донбасс "обучаться управлять БПЛА"

ВС России смогут вычислить местоположение "элитной" группы наемников из Франции, которые прибывают в Донбасс, с помощью радиоперехвата с последующим нанесением ударов. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов.

Ранее в Paris Match появилась информация, что французские военнослужащие отправляются на обучение управлением БПЛА в Донбасс (речь идет о территории, которая в настоящее время подконтрольна Украине). В материале говорится о запуске дронов в "скрытых зарослях" в северном направлении о Краматорска. Также упоминается дрон Gara-Esse, характеристики которого в медиа отсутствуют.

По словам Кнутова, Париж таким образом вводит на Украину свои части. Военный контингент отправляется под видом советников, которые якобы занимаются обучением личного состава – включая управление БПЛА. Однако, скорее всего, ВСУ сами занимаются обучением военных из Франции, которая усиливает свое присутствие.

Вычисление возможно с помощью перехвата переговоров. В ряде случаев – за счет оптической разведки. Подразделения из Франции, напомнил Кнутов, являются законной целью РФ.

Радиоперехваты помогут вычислить наемников и нанести по ним удар.

"Как только мы получаем по ним разведданные, такие подразделения сразу накрывает огонь", – уточнил Кнутов.