Профессор Миршаймер рассказал, как ответит Россия на ядерные провокации Запада

Москва не станет медлить и отреагирует силой, считает американский политолог

Россия может ответить встречными мерами, если западные страны решат продолжить давление через провокационные заявления о передаче Киеву ядерного оружия. Как считает американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, "лимит терпения у русских на исходе".

При постоянных попытках давления, уверен политолог, в один момент Россия выдаст ответ. Миршаймер привел данные СВР, в соответствии с которыми Франция и Великобритания вознамерились передать Киеву это вооружение. Однако западные страны в таком случае рискуют нарваться на силовой ответ.

"Медведев дал ясно понять, что в таком случае Россия не будет колебаться в вопросах применения ядерного оружия против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Понимаете, к чему все ведет?" – высказался Миршаймер.

Для украинской стороны и его партнеров, считает политолог, складывается опасная ситуация. Миршаймер считает, что в скором времени Москва положит конфликту конец – и сомневается, что позволит оппонентам затягивать это противостояние вечно.

Напомним, ранее Медведев сообщил, что Россия даст ответ – не исключив применение нестратегического ядерного оружия – по целям на территории Украины, если Париж и Лондон передадут ей соответствующее вооружение.