В НАТО забили тревогу из-за поставок Су-57 Алжиру

Су-57 на "Армия-2020". Фото: Андрей Шматко/wikimedia.org
Баланс сил в регионе существенно меняется

Российские истребители Су-57 находятся в "подбрюшье Европы" и меняют баланс сил: новейшие машины могли появиться у Алжира в количестве 12-14 единиц. Североафриканская страна может стать первой в арабском мире и в Африке, кто получил самолет пятого поколения. Это существенно меняет баланс сил в регионе, пишет Military Wach Magazine.

Не исключено, что поставки в будущем будут увеличены – к 2026-му производство превысит 25 истребителей. До поставок алжирские ВВС считали наиболее боеспособными в арабском мире. Основой флота был Су-30МКИ поколения "4+". А первые Су-35 были поставлены в феврале 2025-го.

Ожидается, что Су-57 совершит наиболее значительный прорыв на экспортном рынке благодаря крупному соглашению с Минобороны Индии (в настоящее время ведутся переговоры о закупке минимум 140 единиц).

"Учитывая, что Индии недавно было отказано в доступе к исходному коду основных электронных систем французского истребителя Rafale и его комплекса средств радиоэлектронной борьбы, включая пакет средств защиты SPECTRA, в рамках обсуждаемой сделки по продаже истребителей, ожидается дальнейшее повышение привлекательности Су-57", – говорится в материале.

Автор пишет, что НАТО до сих пор воспринимается Алжиром как потенциальная угроза безопасности в регионе – особенно после нападения на Ливию в 2011 году. Алжир MWM называет единственным арабским государством, которое остается вне западной сферы влияния – за частичным исключением Йемена, Судана и Мавритании.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
