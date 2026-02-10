MWM: продажа Су-57 на Ближний Восток изменит баланс сил в регионе

Американские эксперты сильно обеспокоены

В американских аналитических кругах с тревогой заговорили о возможных поставках российского Су-57 на Ближний Восток. По оценке Military Watch Magazine, появление истребителя пятого поколения у стран этого региона способно серьезно перекроить военный баланс и лишить крупных игроков прежних преимуществ.

"Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке", – указано в статье.

Авторы издания подчеркивают, что сейчас реальным обладателем самолетов пятого поколения на Ближнем Востоке остается только Израиль, а за пределами региона такими машинами располагает Алжир. В случае масштабного контракта между Россией и Ближним Востоком ситуация в воздухе может измениться кардинально и не в пользу нынешних лидеров.

Обозреватели также указывают, что Су-57 способен дать своим будущим операторам ощутимое превосходство. Израильские F-35, по их мнению, в ближайшей перспективе не готовы к затяжным боевым действиям высокой интенсивности. Все это усиливает тревожные настроения в западных экспертных кругах.

Внимание к теме подогрели заявления российских официальных лиц. Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что государства Ближнего Востока проявляют живой интерес к экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57. Такого рода недвусмысленные сигналы явно усилили нервозность за океаном.

