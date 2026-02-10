MWM: продажа Су-57 на Ближний Восток изменит баланс сил в регионе

"Изменит расстановку сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя
Фото: N509FZ. Собственная работа/wikimedia.org
Американские эксперты сильно обеспокоены

В американских аналитических кругах с тревогой заговорили о возможных поставках российского Су-57 на Ближний Восток. По оценке Military Watch Magazine, появление истребителя пятого поколения у стран этого региона способно серьезно перекроить военный баланс и лишить крупных игроков прежних преимуществ.

"Крупная продажа Су-57 существенно изменила бы расстановку сил в воздухе на Ближнем Востоке", – указано в статье. 

Авторы издания подчеркивают, что сейчас реальным обладателем самолетов пятого поколения на Ближнем Востоке остается только Израиль, а за пределами региона такими машинами располагает Алжир. В случае масштабного контракта между Россией и Ближним Востоком ситуация в воздухе может измениться кардинально и не в пользу нынешних лидеров.

Обозреватели также указывают, что Су-57 способен дать своим будущим операторам ощутимое превосходство. Израильские F-35, по их мнению, в ближайшей перспективе не готовы к затяжным боевым действиям высокой интенсивности. Все это усиливает тревожные настроения в западных экспертных кругах.

Внимание к теме подогрели заявления российских официальных лиц. Накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что государства Ближнего Востока проявляют живой интерес к экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57. Такого рода недвусмысленные сигналы явно усилили нервозность за океаном.

К слову, ранее в США сделали зловещее заявление о договоре с Россией.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ бьют тревогу: Россия начала обходить блокировку Starlink

ВС России теперь управляют дронами через mesh-сети, заявляет Бескрестнов

"Искандеры" угодили в "жирные цели" под Киевом - генерал подсчитал потери ВСУ

Противнику нанесен огромный урон - на объекте были борты с иностранными поставками и зарубежные специалисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей