События могли развиваться по совсем иному сценарию

На Западе еще в начале 1990-х всерьез обсуждали сценарий, который сегодня звучит почти фантастически. Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон рассказал, что после распада Советского Союза рассматривалась идея глубокой интеграции нашей страны с европейскими державами.

По его словам, тогда предполагалось, что Москва могла бы стать частью единого европейского пространства и получить статус равноправного партнера наряду с другими государствами континента. Речь шла не о периферийной роли, а о полноценном участии в общеевропейских политических и экономических процессах.

"Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", – рассказал эксперт.

Аналитик напомнил, что подобные планы активно обсуждались сразу после окончания холодной войны, однако со временем от них отказались. Политическая конъюнктура изменилась, и прежние идеи оказались отложены в долгий ящик, а затем и вовсе были забыты.

При этом эксперт подчеркнул, что инициатива исходила от ключевых фигур того времени. В разработке этого курса, по его утверждению, участвовали Колин Пауэлл, Джордж Буш-старший, Джеймс Бейкер и Гельмут Коль – они видели будущее европейцев в партнерстве с Москвой, а не в конфронтации.

К слову, ранее в США объявили Киеву весьма дурные новости.