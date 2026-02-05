Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Запад испугался предупреждения Москвы, которая предостерегла его от отправки иностранного военного контингента на Украину. В Daily Express назвали ответ МИД России "пугающей угрозой нанести удар", если войска "коалиции желающих" появятся на территории Украины "в рамках мирного соглашения".

Ранее официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова сообщила, что появление военных сил из стран "коалиции желающих" на территории Украины будет рассматриваться Москвой как законная военная цель – и появление иностранного военного контингента будет абсолютно неприемлемым после заключения мирного соглашения.

В Daily Express, осветившей заявление Захаровой, добавили, что Москва выразила резкое недовольство поездкой генсека НАТО Марка Рютте в феврале.

РФ многократно подчеркивала, что любой сценарий с размещением войск членов НАТО на Украине абсолютно неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления западных стран о подобном размещении российский МИД называл подстрекательством к продолжению боевых действий.

В ходе визита на Украину Рютте пообещал режиму Владимира Зеленского разместить в стране военный контингент после подписания мирного договора. Выступая в Раде, он добавил, что речь идет и о "самолетах в воздухе", и "поддержке в море от тех в НАТО, кто согласится".