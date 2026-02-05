Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Экс-работник американской разведки Скотт Риттер заявил, что эскалация конфликта между Россией и Украиной не была случайностью, а стала прямым следствием политического курса, выбранного Владимиром Зеленским.
Известный аналитик уверен, что лидер Незалежной целенаправленно шел к противостоянию с нашей страной, добиваясь именно военного сценария, и в итоге получил то, к чему стремился, несмотря на разрушительные последствия для его страны.
"Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", – констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что выбор, сделанный киевскими властями, обернулся трагедией для самой Украины, которая фактически обрекла себя на разрушение, втянувшись в конфликт с русским народом. Риттер напомнил, что ответственность за происходящее лежит прежде всего на тех, кто сознательно подталкивал ситуацию к войне, игнорируя возможные альтернативы.
Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров также высказывал мнение, что мирное урегулирование не входит в интересы Зеленского, поскольку прекращение конфликта станет для него финалом политической карьеры.
К слову, ранее Рубио раскрыл главные проблемы переговоров по Украине.
Стороны продолжают обсуждать завершение конфликтной ситуации
Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью