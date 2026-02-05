Риттер: Зеленский хотел конфликтовать с Москвой, и его мечта сбылась

"Желание сбылось": в США сделали важное заявление о конфликте Москвы и Киева
Фото: соцсети
Ситуация остается крайне напряженной

Экс-работник американской разведки Скотт Риттер заявил, что эскалация конфликта между Россией и Украиной не была случайностью, а стала прямым следствием политического курса, выбранного Владимиром Зеленским.

Известный аналитик уверен, что лидер Незалежной целенаправленно шел к противостоянию с нашей страной, добиваясь именно военного сценария, и в итоге получил то, к чему стремился, несмотря на разрушительные последствия для его страны.

"Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", – констатировал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что выбор, сделанный киевскими властями, обернулся трагедией для самой Украины, которая фактически обрекла себя на разрушение, втянувшись в конфликт с русским народом. Риттер напомнил, что ответственность за происходящее лежит прежде всего на тех, кто сознательно подталкивал ситуацию к войне, игнорируя возможные альтернативы.

Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров также высказывал мнение, что мирное урегулирование не входит в интересы Зеленского, поскольку прекращение конфликта станет для него финалом политической карьеры.

К слову, ранее Рубио раскрыл главные проблемы переговоров по Украине.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
