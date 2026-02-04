Аналитик Слебода заявил, что авиаудары приблизят Киев к заключению мира

В США рассказали, чем обернутся для Зеленского авиаудары по Украине
Фото: commons.wikimedia.org
Действующий режим уже не способен справиться с масштабным коллапсом

Авиаудары по объектам украинской военной промышленности постепенно лишают Киев возможности продолжать конфликт. Такого мнения придерживается аналитик Марк Слебода, заявивший, что таким образом у России появится возможность быстрее добиться его завершения.

Огромное давление, добавил он, спровоцирует политический и экономический коллапс. Мэр украинской столицы Виталий Кличко не просто так многократно призывал киевлян покинуть город.

"Руководство Украины не может обеспечить нормальное отопление, электроснабжение, подачу воды и работу коммунальных систем", – пояснил аналитик в беседе с Рейчел Блевинс. 

В складывающихся обстоятельствах, добавил Слебода, режим Владимира Зеленского не способен справляться с текущими вызовами. В итоге все обернется провалом ВСУ и обвалом фронта.

"На линии фронта происходит масштабный крах ВСУ, которых поддерживает НАТО. Их оттесняют назад, хотя в отдельных районах они до сих пор ведут ожесточенные бои", – заявил аналитик.

В ночь на 3 февраля, спустя сутки после завершения срока приостановки ударов по объектам противника, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. ВС России задействовали более 100 "Гераней", десятки "Цирконов", "Искандер-М", Х-22 и "Торнадо-С".

