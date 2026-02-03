Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"

Срок энергетического перемирия истек

ВС России нанесли массированный удар по украинской энергетике и военным объектам. Так, в атаке было задействовано более 100 "Гераней", десятки "Цирконов", "Искандер-М", Х-22 и "Торнадо-С", сообщает Shot.

Тревога была объявлена на большей части Украины. В ночь на 3 февраля над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Под удар попали Дарницкая ТЭЦ, подстанции "Киевская" и ТЭЦ-5.

В Харькове под удар попала подстанция 330кВ "Лосево". Мощные взрывы прогремели и на энергообъектах в Днепропетровске.

Российские войска также атаковали портовую инфраструктуру противника: "Геранями" ударили по объектам в Одессе. Взрывы также произошли в Сумской области, Кривом Роге и Запорожье. В Днепропетровске наблюдаются проблемы с электричеством.

По информации РИА Новости, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продолжении энергетического перемирия, сообщил, что ему нечего добавить к раннее озвученным словам: срок истек 1 февраля.