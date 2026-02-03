Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"

Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
Срок энергетического перемирия истек

ВС России нанесли массированный удар по украинской энергетике и военным объектам. Так, в атаке было задействовано более 100 "Гераней", десятки "Цирконов", "Искандер-М", Х-22 и "Торнадо-С", сообщает Shot.

Тревога была объявлена на большей части Украины. В ночь на 3 февраля над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Под удар попали Дарницкая ТЭЦ, подстанции "Киевская" и ТЭЦ-5.

В Харькове под удар попала подстанция 330кВ "Лосево". Мощные взрывы прогремели и на энергообъектах в Днепропетровске.

Российские войска также атаковали портовую инфраструктуру противника: "Геранями" ударили по объектам в Одессе. Взрывы также произошли в Сумской области, Кривом Роге и Запорожье. В Днепропетровске наблюдаются проблемы с электричеством.

По информации РИА Новости, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продолжении энергетического перемирия, сообщил, что ему нечего добавить к раннее озвученным словам: срок истек 1 февраля.

Источник: Shot ✓ Надежный источник

Иностранцы бросились на прорыв в Россию через Финляндию: что произошло

Важной информацией поделились пограничники

"Туда приехала техника": финнов ужаснул ответ России на вступление в НАТО

РФ модернизирует свой заброшенный гарнизон в Карелии, утверждают иностранные СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей