Блогер Дженни Джейкоб назвала возраст, когда женщины теряют привлекательность

Все представительницы прекрасного пола хотят сиять как можно дольше

Популярный блогер Дженни Джейкоб высказалась о возрасте, который, по ее мнению, заметно меняет женскую внешность. На ее ролик обратили внимание журналисты авторитетного западного здания New York Post.

Публичное обсуждение деликатного вопроса началось после вирусного видео, в котором женщина призналась, что после 40 лет вдруг увидела резкие перемены в своей внешности. Джейкоб поддержала эту мысль и отметила, что этот рубеж и правда часто отражается на лице и общем восприятии себя.

При этом блогер отдельно подчеркнула, что не видит в этом никакой трагедии. Звезда социальных сетей считает, что к этому возрасту женщины нередко начинают гораздо спокойнее относиться к отражению в зеркале и перестают так болезненно зависеть от чужой оценки.

Она объяснила, что после сорокалетия действительно становятся заметнее морщины и появляются седые волосы, но обычно это уже не имеет прежнего значения. Знаменитость уверяет, что с возрастом почувствовала не разочарование в себе и своем виде, а, наоборот, ощутила внутреннюю свободу, потому что перестала мучительно цепляться за внешний идеал.

