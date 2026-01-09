Шаляпин ответил на разговоры о своей "нелюбви" к женщинам

Мужчина не стесняется четко обозначать свою позицию

Прохор Шаляпин отреагировал на волну обвинений в женоненавистничестве, назвав их попыткой намеренно испортить его репутацию. Скандально известный артист заявил, что слухи не имеют отношения к его реальным взглядам.

Певец уверен, что привлекательным поводом для скандала стали его высказывания многолетней давности. Тогда он участвовал в дискуссии о феминизме и открыто озвучил патриархальную позицию. Фрагменты того разговора долгое время никого не интересовали, однако внезапно всплыли и начали активно распространяться в интернете.

Артист отметил, что в том видео рассуждал о традиционном устройстве общества и, в частности, высказывал сомнения в том, что женщины должны руководить государством. Он уверен, что резкий всплеск интереса к старому интервью возник неслучайно и был искусственно подогрет.

Мужчина подчеркнул, что не испытывает неприязни к женщинам и никогда не пропагандировал подобные взгляды. Однако он не скрывает, что придерживается консервативных убеждений и не считает нужным от них отказываться.